Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2022 год с прежних 4,2% до 3,5%, на 2023 год — с 3% до 2,8%. Об этом говорится в опубликованном 21 марта обзоре агентства.

Агентство Fitch Thetoc.gr

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В комментарии аналитиков Fitch отмечается, что понижение прогноза «отражает давление более высоких цен на энергоносители, а также более быстрое, чем ожидалось, повышение ключевой ставки в США».

В агентстве также указывают, что «глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой». Согласно прогнозу, инфляция в США по итогам 2022 года составит 7%, в странах еврозоны — 5%, что связывается с резким ростом цен на газ.