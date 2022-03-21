Сеул, 21 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Каждый третий житель Южной Кореи считает, что он, вероятно, заразится коронавирусом на фоне быстрого распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской группы Высшей школы общественного здравоохранения Сеульского национального университета.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 18 по 20 марта среди 10 026 человек, 32,2% респондентов придерживаются вышеуказанного мнения.

Около 51% опрошенных сообщили, что опасаются серьезных заболеваний в случае заражения.

Между тем 67% респондентов отметили, что сдержать распространение штамма «Омикрон» мерами социального дистанцирования практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 209 169 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 9 582 815.

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