Брюссель, 21 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Главы МИД стран ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар.

(сс) STA Глава МИД Словении Анже Логар

«Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — сказал он перед началом совета глав МИД ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Логар заявил, что санкции Европейского союза могут быть усилены путём закрытия портов для российских судов.

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