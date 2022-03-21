Любляна, , 12:56 — REGNUM Санкции Европейского союза могут быть усилены путём закрытия портов для российских судов. Об этом 21 марта заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар перед заседанием совета ЕС.

Словения Nicolas Raymond

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По его словам, ЕС планирует усилить санкции путем закрытия портов для судов РФ и запрета на импорт энергоносителей. Он также рассказал о намерении направить полномочного представителя в Киев с целью «продемонстрировать доверие Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша предложит Евросоюзу запретить движение грузовиков в Россию и Белоруссию.