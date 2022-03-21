Москва, 21 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали пользоваться новостями о международных санкциях, чтобы выманивать деньги у граждан. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 21 марта журналистам.

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По её словам, прежде злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и просто пытались узнать данные держателей карт. Теперь они пользуются в качестве предлога информацией об отключении российских банков от международной платежной системы.

«Среди других причин для звонка — вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений», — сказала Волк.

Мошенники, добавила она, стали активно пользоваться актуальной новостной повесткой. Они могут предлагать «кредиты» по низкой процентной ставке или якобы безопасные «антикризисные» счета, при этом требуя назвать полные данные карты или коды из СМС.

Волк призвала граждан разрывать телефонное соединение с любым лицом, которое представляется сотрудником банка и предупреждает о «проблемах». Лучше перезвонить или лично прийти в банк.

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