Москва, , 08:18 — REGNUM Мошенники начали использовать фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт. Об этом 16 марта сообщает Роскачество.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владельцам карт предлагается ввести данные карт для того, чтобы проверить, не попали ли они в руки мошенников.

В ведомстве отметили, что в Сети нет официальных онлайн-сервисов для проверки карт, и рекомендовали не вводить данные с личных карт на сомнительных ресурсах.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на специалистов по кибербезопасности о том, что данные более чем 100 тыс. клиентов банков оказались опубликованы на интернет-форумах.