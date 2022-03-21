Нью-Йорк, США, , 13:50 — REGNUM Более чем на 7% рухнули акции авиакомпании Boeing после крушения пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи 21 марта.

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Акции авиакомпании рухнули на 7,02% на предварительных торгах и подешевели до $179,3 за штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на юге Китая разбился самолёт авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

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