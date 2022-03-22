Пекин, , 06:00 — REGNUM Выживших, либо тела пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского самолёта Boeing 737 до сих пор не были обнаружены спасателями на юге Китая. Об этом 22 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Boeing-737 Ryan Dlugash

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Согласно данным на 09:50 22 марта (04:50 мск), спасатели обнаружили на месте происшествия обломки упавшего самолёта, тел пассажиров авиалайнера до настоящего времени обнаружено не было.

Отмечается, что проведение поисково-спасательных работ сильно осложняет что горная местность.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, направлявшийся из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На борту самолёта находилось 132 человека, из них 123 пассажира и девять членов экипажа. В месте падения самолёта произошёл лесной пожар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство Индонезии отслеживает данные о жертвах авиакатастрофы в Китае.

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