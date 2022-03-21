История вопроса

В Китайской Народной Республике 21 марта 2022 года потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern.



Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На месте крушения начался лесной пожар.



По данным китайских авиационных властей, на борту самолета находились 133 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа. Ведутся поисково-спасательные работы.



Как сообщили в российском генеральном консульстве в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились российские граждане, нет.