Шанхай, Китай, 20 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Администрация парка развлечений Disneyland в китайском Шанхае объявила о временной приостановке работы парка с 21 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте парка в мессенджере WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что за последнюю неделю в мегаполисе было выявлено более 1,6 тыс. бессимптомных носителей коронавируса и десятки инфицированных с симптомами.

Руководство парка в сообщении не уточнило время возобновления работы.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 марта в Китае зарегистрировали две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по стране. В последний раз о летальном исходе в связи с COVID-19 сообщалось 25 января 2021 года.

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