Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада
Москва, 19 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине сорвала антироссийский проект Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с финалистами трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
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По его словам, у России на фоне враждебных планов стран Запада не было выбора в вопросе начала боевых действий.
Лавров подчеркнул, что масштабные санкции против России в этом разрезе стали реакцией Запада на срыв его планов. Западные страны будто «сорвался с цепи», подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия в политике никогда друзей не предает. Венесуэла нам друг, Иран — очень близкое РФ государство.
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