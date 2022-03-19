Москва, , 17:01 — REGNUM Россия в политике никогда друзей не предает. Венесуэла нам друг, Иран — очень близкое РФ государство. Об этом сегодня, 19 марта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с участниками конкурса «Лидеры России».

Сергей Лавров Mid.ru

«Во-вторых, Россия не шкурничает. Американцы шкурничают. Они реально стали быстрее налаживать связи с Ираном, и восстанавливать ядерную программу, лишь бы наказать русских «, — пояснил Лавров.

По его словам, Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ряды друзей России постоянно пополняются, несмотря на попытки США и их союзников помешать этому, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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