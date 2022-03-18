Москва, 18 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала программу правительства Польши по «дерусификации экономики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм», — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики будут заниматься дерусификацией польской и европейской экономики.

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