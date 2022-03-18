Москва, , 11:57 — REGNUM Если Польша окончательно откажется от российского газа, то РФ сможет перенаправить высвободившиеся объемы на другие рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что Польша не будет покупать российский газ после 2022 года.

Добыча газа Gazprom.ru

«Польша давно искала замену российского газа и в свете последних событий ускорила этот процесс, — объяснил Алиев. — Политика диверсификации источников закупок газа проводится не первый год. Возможно, Польша не полностью откажется от российского газа, а частично заменит. При наличии необходимой инфраструктуры сильного давления на экономику Польши при замене источника поставок не должно быть. Безусловно, Польша теряет стабильный источник поставок газа. Россия со временем заменит и перенаправит объём газа, предназначенного Польше, на другие рынки и страны. Сильного урона экономике России это не нанесет».

Как подчеркнул Алиев, спрос со стороны Азии остается высоким и стабильным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Наимский заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» может возродиться.

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