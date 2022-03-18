Москва, 18 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Москве не исключают возможности того, что Украина может являться наиболее крупным проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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"Были открыты и другие документы, это документы, которые связаны с военно-биологической деятельностью лабораторий США на Украине. Это документы с подписями украинских официальных лиц, американцев», — сказал он в интервью RT.

Также глава МИД России уточнил, что у Соединенных Штатов имеется 300 биологических лабораторий во всем миру, из числа которых многие располагаются в бывших советских республиках.

«Украина, возможно, — это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.