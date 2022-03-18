Москва, , 12:34 — REGNUM Любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — сказал он в интервью RT.

Также Лавров добавил, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.