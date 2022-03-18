Москва, , 12:49 — REGNUM Власти Соединенных Штатов стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун — вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего», — сказал министр в интервью RT.

По его словам, США удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому — то, насколько «независимы» члены НАТО, члены ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.

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