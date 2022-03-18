Москва, , 12:06 — REGNUM В сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Кроме того, Лавров уточнил, что это, по его словам, является самым главным выводом России в вопросе геополитики

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны будут и далее наращивать антироссийские санкции, однако Россия к этому уже привыкла.