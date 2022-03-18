Москва, 18 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун — вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего», — сказал министр в интервью RT.

По его словам, США удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому — то, насколько «независимы» члены НАТО, члены ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.

Читайте также: Лавров: у России больше нет иллюзий в отношении стран Запада