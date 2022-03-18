Москва, 18 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Западные страны ввели против России более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ — более 5 тысяч индивидуальных мер», — сказал министр в интервью RT.

Он добавил, что это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.

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