Москва, 18 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Санкционное давление западных стран против России будет продолжаться, заявил 18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли», — сказал он в интервью RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что роль доллара в мире будет падать, доверие к американской валюте снижается из-за политики Вашингтона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Лавров: роль доллара в мире будет падать