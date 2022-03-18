Москва, 18 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российские следователи займутся сбором доказательств совершения преступлений против мирных граждан Украины со стороны украинских военных. Об этом 18 марта сообщили в Следственном комитете РФ.

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Речь идёт об атаке со стороны ВСУ, совершённой на Кировский район Донецка, в результате которого погибли четыре мирных жителя. Также ранение получила женщина в Ясиноватой.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители», — добавили в ведомстве.

Следователям также предстоит установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела Донецка 18 марта украинскими вооружёнными формированиями погибли четыре мирных жителя.

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