Москва, , 15:30 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела микрорайона Солнечный в городе Макеевке Донецкой Народной Республики с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 марта.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

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В СКР уточнили, что дело расследуется по ч.1 ст.356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданские населением; применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

«Украинские силовики действовали умышленно, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины. Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к применению оружия, имеющего высокие поражающие свойства, против гражданского населения», — отметили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 марта средства ПВО перехватили выпущенную украинскими военными в направлении ДНР ракету «Точка-У». Её обломки упали в микрорайоне «Солнечный» в городе Макеевка.

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По данным минздрава Донецкой Народной Республики, при взрыве ракеты пострадали трое детей и трое взрослых. Все дети доставлены в больницу, также госпитализирована пострадавшая женщина. Двое пострадавших получили помощь на месте происшествия, погибших нет.

Напомним, 14 марта аналогичный тактический ракетный комплекс только с кассетным зарядом был применён украинскими националистами против мирных жителей Донецка. Такие средства запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам.

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