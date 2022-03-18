Москва, 18 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает неверной позицию представителей «Единой России», которые утверждают, что выход РФ из Совета Европы не влияет на вопрос о возвращении смертной казни, так как мораторий одобрен Конституционным судом и является бессрочным, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Флаги стран — членов Совета Европы

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«Это сознательная дезинформация, рассчитанная на аудиторию, незнакомую с документами Конституционного суда. Удивительно, что этот фейк распространяют в том числе лица, выдающие себя за ведущих специалистов по конституционному праву. При этом они утверждают, что Россия не будет пересматривать свою позицию. А кто вас, господа, уполномочил говорить от имени государства!?» — указал Миронов.

Он обратил внимание на то, что Определение КС РФ от 19.11.2009 прямо ссылается на международные обязательства РФ по вопросу о моратории на смертную казнь, вытекающие из Протокола N 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конституционный суд указал, что РФ «не ратифицировала Протокол N 6, но и не выразила своего намерения не стать его участником», что «означает обязанность России воздерживаться от действий, противоречащих этому документу».

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Миронов подчеркнул, что упомянутые в данном решении международные обязательства перестали действовать.

«Ситуация радикально изменилась. Россия как раз выразила намерение выйти из Совета Европы и более не является участником этой организации. Соглашения между ее членами, в том числе вышеупомянутая конвенция, к нам теперь не имеют никакого отношения. Более того, в новых политических и правовых реалиях определение КС свидетельствует как раз об отсутствии юридических оснований для моратория на смертную казнь», — указал депутат.

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Одновременно Миронов раскритиковал предложение ЛДПР провести референдум по вопросу снятия моратория на смертную казнь.

«А это еще зачем? Зачем в столь непростое время тратить деньги, затевать дискуссии? Политики, правоведы пусть спорят до бесконечности, а мнение большинства населения хорошо известно, и оно, по сути, не меняется за все время соцопросов», — заключил Миронов.

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