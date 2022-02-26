Москва, , 12:59 — REGNUM Ранее введенные странами Запада антироссийские санкции могут стать для России поводом для пересмотра таких решений, как введение моратория на смертную казнь. Об этом 26 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил зампред Совбеза РФ, в ситуации, когда Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, ее отовсюду гонят, а также ее наказывают и пугают, однако наша страна этого не боится.

Также Медведев напомнил, что ранее Совет Европы и ПАСЕ приостановили членство России, что является, по его мнению, «дикой несправедливостью», однако отметил, что это также может стать поводом «хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

«И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.