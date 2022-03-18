Москва, 18 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Российские войска продолжают успешное наступление в северном направлении в Донецкой Народной Республике. За сутки продвижение составило 16 километров, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенковв ходе брифинга 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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В течение суток под контроль взяты населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских войск сжимают кольцо окружения, бои с националистами идут в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, территория ЛНР, по данным Минобороны России, освобождена более чем на 90%.

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