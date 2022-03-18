Москва, , 10:29 — REGNUM Более 90% территории Луганской Народной Республики уже освобождено, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 18 марта на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Он отметил, что подразделения ЛНР в настоящее время уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах города Рубежное. Как сообщало ИА REGNUM, город освободили от украинских сил.

«Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооружённых Сил освобождено более 90 процентов территории республики», — заявил Конашенков.

В Донецкой Народной Республике войска продвинулись на 16 км за сутки.

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