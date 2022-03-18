Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Украинские радикалы продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, при этом западные страны настойчиво не желают замечать этого. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Женщины в качестве живого щита

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Российский дипломат указал, что украинские националисты в Мариуполе удерживают жителей в качестве живого щита, «так же, как это делали в осаждённом Берлине в 1945 году, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжёлые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права».

«Этого ни наши западные партнёры, ни представители секретариата ООН упорно не желают замечать», — констатировал Небензя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что в Мариуполе украинские националисты и ВСУ терпят поражение, и перед окончательным разгромом пытаются нанести максимальный ущерб городу. Они продолжают занимать жилые дома и квартиры, откуда ведут огонь по населению и войскам ДНР и ЛНР. В штабе также добавили, что кочующая по городу украинская техника ведёт беспорядочный огонь, убивает мирных жителей.

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