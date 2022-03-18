Луганск, , 08:29 — REGNUM Освобождение Мариуполя станет мощным политико-психологическим фактором. Об этом заявил бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Дом со шпилем. Мариуполь (сс) Olegzima

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В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что на этом городе завязано слишком много разных линий, и не только чисто военных, поэтому «Мариуполь будут брать по-любому».

«Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов — Одесса. В советское время была такая трасса Ростов — Измаил, это всё побережье Азовского и Черного моря», — добавил экс-подполковник.

«Если взять Мариуполь и открыть эту дорогу, то «всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой», — сказал Прозоров.

Он также уверен, что освобождение Мариуполя имеет важный символический смысл и вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время Мариуполь будет полностью «очищен от бандеровцев и их прихвостней». Он добавил, что бойцы «настроены очень решительно на выполнение задач командования». Глава Чечни также отметил, что гордится ими, а также выразил уверенность, что мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.

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Добавим, что в тот же день в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции была обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания. Это стало возможным только после освобождения от украинских нацистов ряда районов города.

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