Москва, 18 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Уроженец Украины, который ранее был арестован в Московской области за призывы к экстремизму в отношении российских военных, оказался певец Игорь Левченко. Об этом 18 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Арестованным является певец Игорь Левченко», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области арестован по решению суда за призывы к экстремизму 25-летний уроженец Украины.