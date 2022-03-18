Москва, , 10:00 — REGNUM В Московской области арестован по решению суда за призывы к экстремизму 25-летний уроженец Украины. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

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«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по г. Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным следствия, указанное лицо 24 февраля разместило на своей странице в соцсети Instagram содержащий, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств.

«После установления того, что мужчина размещал данный видеоролик, находясь в квартире в г. Красногорске, он был задержан. В ходе допроса мужчина дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.