Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность Петербурга находится на высоком уровне, в городе имеются запасы продовольствия, с российскими поставщиками налажены надежные связи. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Gov.spb.ru Александр Беглов

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«Мы способны обеспечить город всем необходимым продовольствием. Пандемия коронавируса хорошо нас потренировала. Научила работать, когда рвутся многолетние цепочки поставок», — сказал губернатор, добавив, что в городе «есть запасы хлеба и других продуктов, налажены связи с российскими производителями».

Власти города проводят постоянный мониторинг наличия и доступности продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в магазинах и на складах, в том числе это относится к лекарствам и медицинским препаратам.

«Вместе с комитетом и Федеральной антимонопольной службой, прокуратурой отслеживаем розничные цены. По наиболее востребованным позициям принимаем меры для организации дополнительных закупок. Например, сейчас организована доставка в Петербург некоторых медикаментов постоянного приёма», — сказал губернатор.

По словам губернатора, в Петербурге «необходимые ресурсы есть».

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Как сообщалоИА REGNUM, в Петербурге создан Оперативныйштаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Он работает во взаимодействии с Федеральным оперативным штабом, а также со штабом Ленинградской области. Определены приоритетные направления работы оперштаба — сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий, импортозамещение и социальная поддержка. Ежедневно ведётся мониторинг и анализ социально-экономической ситуации, деятельности крупнейших работодателей и поставщиков товаров, работ и услуг.