Москва, 18 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Введённые в феврале ограничения авиасообщения для гражданских судов в аэропортах на юге России продлены. Об этом сообщил источник в Министерстве транспорта России.

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«Продлили до 26 марта», — уточнил в беседе с ТАСС собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов на юге России было введено в ночь на 24 февраля, когда началась военная спецоперация России на Украине. Так, полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

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Изначально ограничения были введены до 2 марта, но затем продлевались несколько раз. 11 марта режим временного ограничения полётов был продлён до 20 марта. Добавим, что все остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

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