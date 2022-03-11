Москва, , 10:55 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим временного ограничения полётов в аэропорты ряда центральных и южных городов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аэропорт Emran Kassim

«До 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Росавиации также подчеркнули, что в целях организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям посоветовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.