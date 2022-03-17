Москва, 17 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий государственную монополию на производство, оборот и экспорт сахара, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

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Инициатива закрепляет за государством монополию на производство и оборот сахара, что, по мнению авторов, позволит зафиксировать и его наличие в магазинах, и цену, и качество.

Предполагается, что с 1 июня 2022 года производство сахара будет закреплено за предприятиями, имеющими специальную лицензию. Кроме того, государство получает право устанавливать цены.

«По всей стране сахар исчезает с магазинных полок, а где и остаётся — ценники взрывают разум. Но на складах мешков с сахаром буквально битком», — возмущен Нилов.

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