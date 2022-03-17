Сеул, 17 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2209 человек. Об этом 17 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 17 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 917 475 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2424 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 446 716 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 31 404 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 217 533 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 621 328 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 250 592.

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