Сеул, 17 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Министр юстиций Южной Кореи Пак Бом Ге получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус. Сообщается, что Пак Бом Ге планирует пройти недельный курс лечения на дому.

«Пак планирует отменить все личные встречи», — сообщил представитель министерства, отметив, что министр продолжит выполнять свои обязательства в онлайн режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 621 328 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 250 592.

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