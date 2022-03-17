Сеул, 17 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 3698 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 46 551.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 621 328 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 250 592.

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