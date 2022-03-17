Берлин, 17 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Германии зарегистрирован самый высокий уровень заболевания COVID-19 с начала пандемии. Согласно данным Агентство по контролю за заболеваниями ФРГ, показатель распространения коронавируса в стране достиг 1607 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за последние семь дней, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Немецкий институт вирусологии имени Роберта Коха зафиксировал в общей сложности 262 593 подтверждённых новых случая и 269 новых случаев смерти за последние 24 часа. Об этом сообщает газета Handelsblatt .

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 17 990 141 жителя ФРГ. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 126 420. Выздоровели более 14,1 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже свыше 456 797 217 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 043 094 случая смерти от заболевания. Первую десятку стран по распространению инфекции за прошлую неделю составили Южная Корея, Вьетнам, Германия, Нидерланды, Франция, Япония, Россия, Италия, Бразилия и Великобритания.

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