Москва, 17 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Письмо и материалы об обстреле Донецка украинской ракетой «Точка-У» переданы в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН представителями России. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства РФ при международной организации.

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В тексте говорится, что 14 марта около 11:30 по московскому времени с территории, подконтрольной Киеву, была выпущена ракета «Точка-У» с кассетной боеголовкой. Её выпустили по жилому кварталу в центре Донецка.

«Никаких военных объектов в данном жилом квартале Донецка не было, поэтому никакого «ожидаемого военного преимущества» для украинских вооружённых сил от этой варварской атаки быть не могло», — подчеркнули в постпредстве России, ссылаясь на положения международного гуманитарного права.

Обстоятельства атаки указывают на её направленность именно против гражданского населения. Украинские военные стремились нанести как можно больше ущерба гражданским лицам.

Этот обстрел — не только серьёзное нарушение международного гуманитарного права, но и акт террора, военное преступление против мирного населения, подчеркнули в постпредстве. Отмечено также, что на вооружении ВС России «Точка-У» не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта сбитая над Донецком ракета «Точка-У» взорвалась, в результате погибли и пострадали люди. По данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, ещё 37 человек пострадали.

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