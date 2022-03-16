Москва, , 16:54 — REGNUM Удар, нанесённый 14 марта нацистами Киева ракетой «Точка-У» по Донецку был кровавым террористическим актом, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

По словам главы государства, киевский режим повторяет попытки германских нацистов, стремившихся перед своим поражением убить как можно больше людей.

При этом страны Запада проигнорировали этот теракт, что можно назвать только «моральной и нравственной деградацией, полным расчеловечиванием».

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