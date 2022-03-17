Токио, 17 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве Японии с Россией на данный момент из-за ситуации на Украине не представляются возможными. Об этом на слушаниях в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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«Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учетом нынешней ситуации, мы понимаем, что новые действия, безусловно, сейчас невозможны», — пояснил глава японского правительства.

Политик также вынужден был признать, что поставленные бывшим премьер-министром Синдзо Абэ цели по решению проблемы «северных территорий» (так в Японии неправомерно и произвольно именуют входящие в состав России южные Курильские острова — прим. ИА REGNUM) и заключению мирного договора с Россией, достигнуты не были.

Кисида также указал, что решение о будущем экономического и делового сотрудничества с Россией будет приниматься, «исходя из национальных интересов японского народа, исходя из вопросов энергетической безопасности Японии» и дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Япония объявила о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Решение, лишающее Россию различных торговых преференций со стороны Японии, было принято премьер-министром страны Фумио Кисидой в связи с проведением Вооружёнными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее, в рамках власти антироссийских санкций, Токио увеличил перечень товаров и технологий, запрещённых для экспорта в Россию.

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