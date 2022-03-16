Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не произойдёт резкого роста безработицы на фоне введения против России западных санкций и ухода некоторых иностранных компаний. Таким прогнозом 16 марта поделился председатель петербургского Заксобрания, член партии «Единая Россия» Александр Бельский, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Единая Россия» Александр Бельский

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За последнюю неделю количество иностранных компаний, решивших прекратить или приостановить свою деятельность в России, значительно возросло. Однако в случае полного ухода таких структур их сотрудники смогут найти работу в российских компаниях.

На сегодняшний день количество свободных вакансий превышает количество безработных жителей. Рассматривая тот вариант, при котором Петербург покинут иностранные организации, Александр Бельский отметил, что «это компании с высококвалифицированными специалистами, которые, я не сомневаюсь, очень быстро найдут себе работу на российских предприятиях». К тому же место таких предприятий будут готовы занять отечественные, что также предотвратит рост безработицы.

«Не думаю, что нам следует ждать всплеска безработицы. Но это не означает, что мы не должны контролировать ситуацию и постоянно взаимодействовать со всеми бизнесменами, которые работают в Санкт-Петербурге», — заявил председатель Заксобрания.

Правительство Петербурга уже разрабатывает и принимает меры поддержки бизнеса и производства. В частности, на заседании городского парламента в среду, 16 марта, был поддержан законопроект о налоговых вычетах для инновационных предприятий.

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Напомним, в рамках поддержки экономики Петербурга предприятиям, работающим в рамках импортозамещения, предоставят отсрочку по налоговым и арендным платежам. Также малый бизнес временно избавят от плановых проверок.