Токио, 16 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Япония, поставляющая за рубеж энергию и продовольствие, может пострадать из-за российских ответных санкций. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил 16 марта на пресс-конференции.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

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Он напомнил, что Япония вместе с другими странами Группы семи (G7) принимает оперативные и жёсткие меры в связи с ситуацией вокруг Украины. Россия стала отвечать собственными мерами, из-за чего резко подскочили цены на нефть и газ.

«Распространено мнение, что давление будет и на рынке продовольствия, прежде всего, на рынке зерна. Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар», — предупредил Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти объявили о лишении России статуса страны наибольшего благоприятствования. Кроме того, Токио ужесточит антироссийские санкции.

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