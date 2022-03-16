Москва, 16 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Почти все страны Европейского союза, за исключением Франции, уже «легли» под Соединенные Штаты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Остался только по сути дела (президент Франции) Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже «легли» под американцев, как говорится», — сказал он в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Совет Европы в последнее время превратился в «очередное ОБСЕ».

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