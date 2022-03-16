Сеул, 16 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2454 человека. Об этом 16 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 16 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 914 731 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 3302 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 443 726 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 31 919 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 185 393 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 400 741 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 7 629 275.

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