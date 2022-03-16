Брюссель, 16 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Над Украиной необходимо ввести бесполётную зону. За такие меры выступают власти Эстонии. Об этом 16 марта перед началом встречи глав министерств обороны стран Североатлантического альянса заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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«Эстонский парламент чётко заявил и добивается поддержки введения бесполётной зоны», — подчеркнул он.

При этом глава оборонного ведомства признал, что на этот счёт есть разные мнения.

«Во-первых, все страны, которые могут контролировать бесполётную зону, они должны действовать. Например, Эстония располагает средствами осуществления контроля, но мы должны найти консенсус по этому вопросу», — цитирует РИА Новости Луйка.

При этом он добавил, что не верит в возможность полномасштабной войны в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, несмотря на настоятельные просьбы украинского руководства, власти США, которые не хотят военного противостояния с Россией, отказываются от инициативы создания «ограниченной бесполётной зоны» над Украиной.

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В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что создание бесполётной зоны над территорией Украины могло бы стать причиной начала третьей мировой войны.

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