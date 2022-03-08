Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Власти США, которые не хотят военного противостояния с Россией, отказываются от инициативы создания «ограниченной бесполетной зоны» над Украиной. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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«Есть опасения, что это будет обостряющим ситуацию действием», — отметила она.

Псаки добавила, что «ограниченные бесполетные зоны» над Украиной могут привести к «войне с Россией».

Напомним, ранее сенаторы от Демократической и Республиканской партий выступили против введения бесполетной зоны на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, целью операции является защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима восемь лет.