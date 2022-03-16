Берлин, 16 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Германии положительно оценили итоги голосования в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом к Комитету министров ЕС потребовать от России выхода из организации. Об этом заявила статс-секретарь МИД ФРГ Анна Люрманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Парламентская ассамблея Совета Европы в ходе беспрецедентного голосования проголосовала за исключение России. Исключение России — необходимый шаг в защите наших ценностей», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении Люрманн, опубликованном на сайте германского МИД подчёркивается, что проведением специальной военной операции на Украине Россия «попирает основные ценности Совета Европы».

«Россия вышла из общего канона ценностей, состоящего из прав человека и международного права. Россия годами нарушает свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека», — считает статс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за заключение, в котором содержится призыв к Комитету министров Совета Европы (СЕ) потребовать от России выхода из этой организации.

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По утверждению авторов документа, Россия совершила действия, которые «несовместимы со статусом страны-участницы организации».

Отмечается, что в случае, если российская сторона проигнорирует указанное требование, то Комитет министров Совета Европы может назначить дату, с которой РФ больше не будет являться членом организации. В пользу заключения высказались 216 депутатов ПАСЕ, а ещё трое — воздержались.

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