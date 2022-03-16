Страсбург, Франция, , 03:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила заключение с призывом потребовать выхода России из Совета Европы. Об этом ПАСЕ сообщила 15 марта на своем сайте.

Заседание ПАСЕ Mid.ru

В случае, если российская сторона проигнорирует указанное требование, то Комитет министров Совета Европы может назначить дату, с которой РФ больше не будет являться членом организации. В пользу заключения высказались 216 депутатов ПАСЕ, а еще трое — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила от России уведомление о выходе страны из организации согласно 7 статьи устава СЕ. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что заявление РФ о выходе из Совета Европы «закономерно», поскольку Москва разделяет «отличные от ЕС ценности».

Читайте также: В Госдепе обрадовались выходу России из Совета Европы